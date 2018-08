Volti nuovi, Tiémoué Bakayoko: alternativa divergente per Gattuso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La rivoluzione gentile del Milan continua: dopo gli affari Higuain e Caldara, numerose uscite, per il centrocampo ecco Tiémoué Bakayoko, muscoli e abilità tattica in grado di dare una sostanziale mano a Gattuso. Il francese, reduce da una stagione di alti e bassi con il Chelsea, avrà la possibilità di mettere a frutto le proprie abilità in un campionato particolarmente adatto alle sue caratteristiche come quello italiano.

Nome - Tiémoué Bakayoko.

Trasferimento - dal Chelsea al Milan.

Ruolo - centrocampista.

Carriera - Esplode con la maglia del Monaco, arriva persino a strappare il titolo al PSG con una stagione da protagonista che gli vale la chiamata del Chelsea. Con i Blues non riesce a farsi valere come da aspettative, ma il Milan ha scelto di credere ancora in lui.

Valutazione - 40 milioni di euro.

Dicono di lui - "Bakayoko è un giocatore importante in mezzo al campo, che porta delle cose che il Milan non ha avuto la scorsa stagione". (Stefano Borghi, 13 agosto 2018)