Vota il sondaggio di TMW: di chi è stato il miglior mercato estivo della A?

La Juventus campione che vende Bonucci ma prende Matuidi, Bernardeschi e Douglas Costa? Il Milan che rivoluziona con Bonucci & Co? La Roma con Schick, oppure il Napoli che conferma i titolarissimi? O magari il Torino che tiene Belotti e prende giocatori importanti, magari l'Inter che acquista giocatori funzionali al progetto di Spalletti? Oppure una sorpresa come la Fiorentina in piena rivoluzione, la Lazio che fa cassa con Keita e prende Nani? O una delle altre della A, tra Sampdoria, Genoa, le due veronesi e non soltanto? Vota il sondaggio di Tuttomercatoweb.com, cliccando sul link in calce nell'articolo o sull'home page del sito.