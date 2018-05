Vrsaljko chiude a Napoli e Inter: "L'Atletico ha fiducia in me, sono felice"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Più volte accostato all'Inter e al Napoli, Sime Vrsaljko non sembra avere intenzione di lasciare l'Atletico Madrid. Queste le parole del terzino croato a Sportske Novosti: "Questa è stata la stagione più importante della mia carriera, ed è finita nel migliore dei modi. Se a inizio anno mi avessero detto che a maggio sarei arrivato secondo in campionato, con un'Europa League in bacheca, senza più problemi di infortuni e col contratto prolungato, non ci avrei mai creduto. Ho giocato poco, ho avuto infortuni e ho seriamente pensato che tutto ciò potesse indicare che avevo bisogno di cambiare aria. Fortunatamente, però, tutto è cambiato sotto ogni aspetto. Il club mi ha dato molta fiducia, ha rifiutato offerte importanti e non ha mai preso in considerazione l'idea di parlare di un trasferimento. Hanno esteso il mio contratto e hanno chiaramente dimostrato di contare su di me. Oggi sono felice e soddisfatto di ogni situazione qui all'Atletico".