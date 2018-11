Vrsaljko: “Croazia, vittoria fondamentale. Modric-Inter? Parliamo di altro”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sime Vrsaljko, esterno dell'Inter impegnato nella serata nella sfida di Nations League tra Croazia e Inghilterra, ha parlato nel post-gara attraverso il microfono di Mediaset. “La vittoria di questa sera - ha detto l'ex Sassuolo e Atletico Madrid - è molto importante. È stata una gara fondamentale, per ritrovare la sicurezza in noi stessi. Tra pochi giorni giocheremo contro l'Inghilterra, sarà una sfida molto dura ma siamo a conoscenza della nostra qualità. Il mio fallo di mano che ha causato il rigore? L'arbitro mi ha detto che l'ha visto, ma nel calcio a volte non puoi controllare il corpo. Sono scivolato, la mano è rimasta un po' aperta ma bisogna rispettare la scelta dell'arbitro. Abbiamo vinto e conquistato la posta in palio, il direttore di gara ha disputato una buona prestazione”.

Si parla sempre di Modric come obiettivo dell'Inter, nel ritiro della Croazia avete parlato della soluzione nerazzurra al centrocampista? “No, qui parliamo solo della nostra nazionale. Lo dico con tutto il rispetto, parliamo di altro (ride, ndr)”.