Vucinic: "Lecce nel cuore, mi ha preso da bambino e mi ha messo sulla strada giusta"

Intervistato da Sky, Mirko Vucinic ricorda con affetto l'esperienza al Lecce, squadra che lo ha fatto esordine in serie A: "II Lecce mi ha fatto crescere, mi ha preso da bambino, arrivai qui a 17 anni. Devo ringraziare la società che mi ha messo sulla strada giusta. Gli attaccanti non si sono mai lamentati di Zeman? No, no si lamentano fino a sabato (ride, ndr). Poi la domenica in campo è un altro discorso. Porto il Lecce nel cuore, mi ha cresciuto fin da bambino. Futuro da allenatore? È presto, prima devo prendere il patentino".

Pensi di essere stato bravo a cogliere la fortuna che ti si è presentata?

"Quando Corvino è venuto a vedermi in patria, non so perché mi ha preso. Sono stato in assoluto il peggiore in campo, non so davvero perché abbia deciso di comprarmi, so solo che Corvino disse che doveva prendermi”.