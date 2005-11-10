Lo ha ribadito in maniera ancora più chiara: "Sono disponibile a vendere il Torino. Spero che arrivino proposte per dare opportunità a nuovi imprenditori". Il Presidente Urbano Cairo, nel corso del RCS Sport Industry Talk, ha aperto nuovamente alla cessione del club. In passato aveva parlato di voler passare la mano a figure più forti e più ricche di lui. Stavolta l'invito è stato più generico, strizzando l'occhio anche ai fondi di investimento stranieri. Cairo naturalmente non ha ipotizzato cifre. Ma la sua valutazione del Torino si aggira intorno ai duecento milioni. Niente che possa spaventare realtà economiche importanti decise a entrare nel mondo del calcio italiano.

CHI SI FA AVANTI?

L'apertura di Cairo non lascia spazio a interpretazioni. E non sembra aver il tentativo di guadagnare tempo o di voler addolcire una contestazione nei suoi confronti di una parte del tifo granata. Chi ha un progetto serio si faccia avanti. Uscendo magari anche allo scoperto. La Serie A non ha più l'appeal di un tempo. I grandi ricchi del mondo continuano a inseguire un posto in Premier. Ma conserva comunque un suo fascino. Il Torino è u n marchio nobile. Ha una grande storia alle spalle e grandi potenzialità. Insomma, come si usa dire, ha un bacino di utenza che non può non invogliare realtà italiane e straniere a rilanciarlo alla grande. In più il progetto stadio offre la possibilità di creare una struttura proiettata nel futuro.

SQUADRA NEL LIMBO

Per trovare compratori sarebbe prezioso anche un segnale da parte della squadra. La formazione di Abate per il momento è nel limbo del campionato. Naviga in undicesima posizione senza infamia e senza gloria. Servirebbe un salto in avanti anche per invogliare Cairo a fare qualche altro piccolo investimento nel mercato invernale. Il Toro è un mondo in attesa. Che aspetta solo di poter ripartire a cento all'ora accompagnando una nuova sfida