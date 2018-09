W.Nara: "Nessun dubbio sull'Inter e Spalletti. Juve-Napoli? Tifo per il pari"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite negli studi di 'Tiki taka', Wanda Nara - compagna e procuratore del capitano dell'Inter Mauro Icardi - s'è così espressa sulla squadra nerazzurra: "L'ho detto settimana scorsa, non ci sono dubbi né sulla squadra né sull'allenatore", ha detto Wanda Nara che prosegue sulla squalifica a Spalletti: "Abbiamo esultato tutti come Spalletti, vincere così ti dà una emozione diversa. Si è vista una squadra che non molla mai".

Chiosa finale su Juventus-Napoli, big match che andrà in scena sabato pomeriggio: "Tiferò per il pareggio".