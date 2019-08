Walace saluta l'Hannover: per l'Udinese manca solo l'annuncio

Quando manca ormai solamente l'annuncio per il suo trasferimento all'Udinese, il centrocampista brasiliano Walace ha voluto salutare e ringraziare l'Hannover sul proprio profilo Instagram. Queste le sue parole: "La stagione all'Hannover è stata molto intensa per me personalmente. Purtroppo abbiamo mancato il nostro obiettivo in campionato, la permanenza in Bundesliga. Nonostante tutto, conserverò bei ricordi dell'Hannover perché ho incontrato molte persone fantastiche qui nel club e in tutto l'ambiente, e ho potuto festeggiare il mio ritorno nella Nazionale brasiliana. Ho la possibilità di ricominciare da capo in un altro Paese. E vorrei ringraziarvi per avermi permesso di cogliere questa opportunità. Sono sicuro che presto l'Hannover 96 giocherà di nuovo in Bundesliga. Grazie".