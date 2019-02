Wanda e il rinnovo di Icardi: "Vorremmo ma non dipende solamente da noi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Vorremmo ma non dipende solamente da noi". Nel corso dell'intervento ieri a Tiki Taka, Wanda Nara ha affrontato anche il tema del rinnovo di contratto tra l'Inter e Mauro Icardi: "Lui ha lasciato parte del suo futuro da una parte in alcune situazioni. E il fatto che abbia combattuto in un'Inter difficile dovrebbe essere valorizzato.

Magari ci sono cose che nessuno sa, che forse un giorno lui farà sapere".