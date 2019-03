© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un paio di battute, non di più, ma in direzione nerazzurra. Questo il brevissimo intervento di Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, dagli studi televisivi di Tiki Taka per commentare il derby vinto 2-3 dall'Inter con il Milan, con i nerazzurri usciti dal momento difficile e vincenti nonostante l'assenza dell'attaccante argentino, suo assistito: "Un derby va al di là delle crisi, è una partita a parte. Mi aspettavo una risposta del genere dell'Inter e ci avrei scommesso".