Wanda Nara, avviso all'Inter: "Per Icardi rinnovo o addio"

Wanda Nara, moglie e procuratrice del centravanti dell'Inter Mauro Icardi, ai microfoni di Radio Metro s'è così espressa sul futuro del capocannoniere dell'ultima Serie A appena escluso dal ct Sampaoli dalla lista dell'Argentina per il prossimo Mondiale: "Ci sono alcuni grandi club disposti a pagare la sua alta clausola rescissoria che, a dire il vero, considerando le cifre che girano nel mondo del calcio, non è neanche così pazza per un giocatore come lui. Ci sono molti club che stanno facendo pressioni, ma la priorità è l'Inter e per questo ci sarà un incontro con il direttore sportivo perché la mia priorità oggi è quella di restare qui. Adesso c’è questa situazione di rinnovo o di partenza. La mia priorità è quella di rimanere a Milano per risolvere queste cose e poi fare una vacanza. Mauro ha bisogno di riposo".

Icardi ha una clausola valida solo per l'estero dal 1° al 15 luglio da 110 milioni di euro.