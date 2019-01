Wanda Nara conferma a Tyc Sport: "Rinnovo Icardi molto lontano"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo le indiscrezioni riportate da TyC Sports, arrivano ora le dichiarazioni dirette di Wanda Nara, che conferma all'edizione argentina di As come la trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter sia ad un punto sostanzialmente morto e che grandi club avrebbero già bussato alla loro porta, pronti a strapparlo ai nerazzurri: "Il rinnovo di Icardi con l'Inter ad oggi è molto lontano. Ci sono molto importanti club interessati a mettere sotto contratto Mauro, ovvero i due club più importanti di Spagna con i quali abbiamo ottimi rapporti, più una squadra inglese e una francese. Siamo lontani dal raggiungere un accordo, le cifre di cui si parla in Italia non sono vere; ancora non abbiamo ricevuto una proposta soddisfacente dall'Inter".

Successivamente, Wanda Nara ha aggiunto: "Non nego che in qualunque momento si possa arrivare ad un accordo, ma oggi siamo molto lontani. Non è logico rinnovare il contratto per la cifra che Mauro guadagna oggi. Crediamo che Mauro si trovi ad un livello superiore".