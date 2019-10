© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite dei microfoni di Mediaset Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, ha commentato la sconfitta dell'Inter nel derby d'Italia contro la Juventus. "Nel primo tempo sembrava che l'Inter dovesse fare qualcosa in più. Se a Mauro è mancato Inter-Juve? A lui non è mancato, a te sì (riferito al giornalista Fabrizio Biasin, ndr). Ti è mancato in campionato e anche Champions League. Mauro ha fatto 8 gol in 11 partite alla Juventus".