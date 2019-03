© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Messaggi social, uno dopo l'altro. Wanda Nara e Mauro Icardi non smettono di far discutere, attraverso le dichiarazioni in tv, le lettere social ma anche con i continui ammiccamenti a giocatori di altre squadre. O direttamente ad altri club.

Ieri è stato il turno del bomber di Rosario, che ha messo il suo 'like' a un post del terzino della Juventus Joao Cancelo. Oggi quello della sua moglie-agente, che su Instagram da questa mattina ha cominciato a seguire il Real Madrid, una delle squadre in cui potrebbe finire il bomber di Rosario a partire da questa estate.