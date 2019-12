Wanda Nara: "Icardi alla Juve? No, a Parigi si trova benissimo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso dell'intervista rilasciata a Chiambretti a #CR4 – La Repubblica delle donne su Retequattro, Wanda Nara ha parlato anche di un eventuale futuro del bomber argentino alla Juventus: "No. Il presente - riporta Sportmediaset - di Mauro è a Parigi, si trova benissimo lì e sta facendo dei gol pazzeschi come ha sempre fatto. L’unica cosa che mi interessa è la sua felicità e lui al PSG è molto felice. Feeling con gli altri procuratori? Ho un bellissimo rapporto con tutti i colleghi maschi procuratori che mi rispettano molto anche nel loro mondo. Raiola? Mi piace tantissimo perché dice quello che pensa, oltre che essere molto bravo in quello che fa. Non l’ho mai incontrato, mi ha scritto molte volte e penso che un giorno lo incontrerò".