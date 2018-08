Wanda Nara: "Icardi ha pianto per l'Inter. In tv pronta a criticarlo"

Fonte: FcInterNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistata esclusiva a 'Fuorigioco', settimanale della Gazzetta dello Sport in edicola domani, per Wanda Nara, che si è raccontata a 360 gradi, tra lavoro, famiglia e calcio. Non mancando di parlare, ovviamente, anche di Mauro Icardi: "Mio marito è nerazzurro dentro - rivela - non ha pianto quando sono nate le bambine, ma lo ha fatto per l'Inter. E quando Lautaro è sbarcato a Milano lui è andato a prenderlo, ci tiene a far sentire tutti subito a casa".

La showgirl argentina sarà opinionista di Mediaset questa stagione e conferma: "Non mi farò certo problemi a criticare Mauro".

Per quanto riguarda il gossip malevolo in cui spesso resta invischiata, Wanda fuga una volta per tutti i dubbi: "Se ho avuto una storia con Maradona? A tante falsità sul mio conto non do peso, a meno che non rechino danni a terzi. In questo caso passo alle vie legali".