Wanda Nara: "Icardi mi ha detto che vuole rimanere 150 anni nell'Inter"

Dagli studi di Tiki Taka, Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, ha parlato del momento che attraversa il marito ed assistito, ex capitano dell'Inter: "Il Derby d'Italia è sempre bellissimo. Il clima di ieri è stato tranquillo e mi è piaciuto. Nainggolan ieri ha calciato benissimo e fatto gol, che è quello che conta. Punto. Se sapevo che avrebbe giocato? Non sono amico di Spalletti come lui (indica Cassano, ndr) e non mi dice la formazione. Mi è piaciuto come ha giocato, lo ha fatto per la squadra. Non voglio parlare troppo (ride, ndr). Sta facendo quello che gli viene chiesto, ha giocato una buona partita. Conoscendolo so che ascolta, ed è uno che quando gli dici di fare una cosa la fa. Ho visto che ad un certo punto si è messo a parlare con Spalletti. Gli ho chiesto solamente quanto tempo rimarrà all'Inter, e lui mi ha detto 150 anni. Tranquilli che Mauro rimane, è la scelta sua e non di nessun altro".