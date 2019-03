© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il caso Icardi continua a far discutere anche all'estero. In Spagna seguono con molta attenzione la vicenda dell'ormai ex capitano nerazzurro, con il Real Madrid che da tempo è sulla tracce della punta argentina. Wanda Nara, compagna-agente di Icardi, intercettata da Marca durante la sua ultima vacanza a Dubai, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Che Mauro non vada a Madrid per colpa mia, come è stato detto in Spagna è falso, abbiamo molto rispetto per il Real Madrid".