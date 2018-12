Wanda Nara: "Icardi sta bene all'Inter, ma per vincere potrebbe cambiare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Io ho sempre detto che Mauro non gioca per vincere un premio". Nel giorno in cui Luka Modric vince il Pallone d'Oro e Mauro Icardi si deve "accontentare" del premio come miglior giocatore della Serie A 2017/2018, Wanda Nara, moglie e agente del capitano nerazzurro, ospite come di consueto di Tiki taka, spaventa i tifosi nerazzurri: "Lui sente tantissimo i colori dell'Inter. Poi il giorno che avrà il sogno di un premio magari sarà il momento di cambiare la squadra. Il Pallone d'Oro da quanto non lo vince un giocatore dell'Inter, della Juventus o del Milan?".

Chiariamo: se un giorno penserà al Pallone d'Oro lascerà l'Inter?

"Non sta pensando al Pallone d'Oro. Lo dico subito. Dopo non ci vuole un genio a dire che chi vuole vincere il Pallone d'Oro deve andare in Spagna".