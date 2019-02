© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite negli studi di “Tiki Taka” su Canale 5, Wanda Nara, agente e moglie di Mauro Icardi ha dichiarato: “Nel calcio ci sono tante ingiustizie come il rigore e come tenere Icardi a casa e considerarlo un mostro che non è”.

Serve tranquillità?

“E’ tranquillità il gesto che abbiamo visto? (L’esultanza di Politano “alla Icardi” e la spinta di Perisic ndr) Ci vuole una cosa che si chiama rispetto. Per essere capitano bisogna essere una persona rispettosa e Mauro l’ha sempre avuto”.