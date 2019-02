© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"In molti cercano di destabilizzarmi". E' la denuncia fatta da Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi, a Gente, sul quale compare in prima pagina con una descrizione pesante: "Ha rivoluzionato il machismo nel calcio", in riferimento al suo ruolo di manager dell'ex capitano dell'Inter. Nell'anteprima pubblicata sul profilo Instagram del settimanale, c'è spazio anche per altre parole della bionda showgirl, che dice la sua sui conflitti con la famiglia e le presunte voci di infedeltà al marito: "Mauro è il primo a credere in me. Il nostro amore è per tutta la vita". E ancora: "Preparo i miei figli ad affrontare l’invidia e il male".