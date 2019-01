Wanda Nara: "Non ho parlato di cifre con l'Inter, ha altre priorità ora"

"Marotta mi piace, ti guarda in faccia e ti dice la verità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite nel salotto televisivo di Tiki Taka nella veste di opinionista, Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, dice la sua sul tema più scottante in casa Inter, il futuro di Ivan Perisic: "Non penso che i giocatori stiano pensando al lavoro dei procuratori, se un agente volesse anche portare un giocatore in Cina, la testa del calciatore deve rimanere comunque lì, concentrata - spiega -. Nessun giocatore vuole perdere anche chi vuole andare via. Non è la prima partita che si dice di Perisic che gioca male. L’addio? Magari ci sono anche problemi personali".

Rinnovo Icardi: "Non abbiamo parlato di cifre, l’Inter adesso ha altre priorità. Mauro è il capitano: lui dice sempre che vuole lasciare il protagonismo da parte, vuole aiutare la squadra. Marotta mi piace, mi sembra una persona sincera e oggi lo ha dimostrato. E’ quello di cui abbiamo bisogno, nel calcio c’è ipocrisia, lui ti guarda in faccia e ti dice la verità e in questo mondo non siamo abituati".