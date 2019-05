Wanda Nara: "Non vivo di critiche. Le foto? Arte, lavoro. Uno shooting"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Wanda Nara, agente e moglie di Mauro Icardi, ha parlato come al solito dell'Inter dagli studi di Tiki Taka su Canale 5: "Se quello su Icardi non è rigore...", dice dopo aver mostrato una foto del piede contuso dell'attaccante nerazzurro dallo schermo del cellulare. "Come mai non sono andati a rivederlo al VAR? Penso che chi sta lì possa dirlo all'arbitro se è rigore".

Sulle foto hot con Icardi diffuse in settimana che tanto hanno fatto discutere, ha poi aggiunto: "Si tratta di lavoro, di arte e di un bellissimo ragazzo. Solamente shooting, e meno male che l'ho potuto fare io che se gli mettevano una modella mi prendeva un colpo. Se il problema è il colore della foto non lo so, l'hanno fatta in bianco e nero. Io non vivo di critiche, io vivo di questi tipi di lavoro".