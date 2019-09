© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Wanda Nara, attraverso il proprio profilo Twitter ha precisato il senso di una dichiarazione che ha rilasciato in un'intervista pubblicata stamattina da Il Corriere della Sera: "Il PSG era la miglior opzione per Mauro e per quello la abbiamo accettata. Anche se sarà più impegnativa, è in assoluto un top club che rende orgogliosa la famiglia".