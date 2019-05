© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Wanda Nara, agente e compagna di Mauro Icardi, ha così parlato dagli studi di Tiki Taka: "Sarebbe stato meglio non arrivare all'ultima partita e giocarsi tutto, come successe l'anno scorso. Ma siamo fiduciosi e sono convinta che la nostra Inter arriverà in Champions. Rigore generoso? È stato bravo Mauro a guadagnarselo".