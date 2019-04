© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Sempre con te". Wanda Nara sceglie la sobrietà per festeggiare su Instagram il ritorno in campo (e a gol) di suo marito, Mauro Icardi. Sul popolare social, però, la moglie dell'ex capitano dell'Inter non fa incetta di complimenti, come invece capita spesso per lo stesso Icardi: tanti commenti negativi, da parte di tifosi nerazzurri che evidentemente hanno individuato in lei uno dei bersagli per commentare aspramente la rottura tra il numero 9 e la società.