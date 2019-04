© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha parlato nel corso di Tiki Taka soffermandosi sulla prossima sfida dell'Inter contro il Genoa tra due giorni: "Se mi aspetto di vederlo tra i convocati? Ovviamente. Il rapporto con i tifosi nerazzurri? Al momento del rientro mi aspetto l'affetto dei tifosi, come in una grande famiglia. Cosa che non è mai mancata per me e per mio marito".