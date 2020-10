Wanda Nara su Instagram: "Senza amore non c'è derby. Complimenti ai miei amici del Milan"

La guerra tra Wanda Nara e l'Inter non finirà mai e a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato la stessa moglie e agente di Mauro Icardi che in una storia sul suo profilo Instagram ha commentato: "Senza amore non c'è derby. Complimenti ai miei amici del Milan". Il riferimento è alla vittoria dei rossoneri contro i nerazzurri nella stracittadina di ieri, con tanto di foto mentre abbraccia suo marito ai tempi in cui l'argentino vestiva la maglia dell'Inter.