Wanda Nara: "Super felici all'Inter, valutiamo come continuare"

Fonte: FcInterNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Nella lunga intervista rilasciata da Wanda Nara al settimanale Gente sono tanti i temi trattati dalla showgirl argentina, moglie e agente di Mauro Icardi, attaccante dell'Inter al centro delle tante voci delle ultime settimane dopo l'addio alla fascia di capitano: "La verità è che Mauro ha ancora due anni di contratto con l'Inter e qui siamo super felici. Stiamo valutando come continuare, e quello che sarà deciso sarà sicuramente il meglio per entrambe le parti, per l'Inter e per Mauro. C'è movimento nel club, c'è un nuovo dirigente. Milano è come la mia seconda casa e tutti i miei figli sono italiani - assicura Wanda -. L'unico nato in Argentina è Valentino, ma siamo arrivati ​​rapidamente qui. Dico sempre che essere il rappresentante di Mauro è facile, perché è un giocatore molto importante in Europa . Tutto ciò che ruota intorno a te deve parlare".

E proprio sul ruolo di rappresentante, l'argentina sottolinea: "È un mondo molto maschilista e quello che faccio è rivoluzionario. Perché anche se ci sono molti parenti che rappresentano i giocatori, il ruolo delle donne nel calcio è più legato a 'stare a casa con i bambini, aspettare in silenzio senza commentare ...'. Ecco perché è una cosa rivoluzionaria. Ho amici che sono donne dei giocatori e molti ridono. Ho iniziato a lavorare con i rappresentanti che Mauro aveva ... Ma ho studiato, eh. Conosco il calcio, conosco i problemi fiscali, le situazioni contrattuali. Parlo tre lingue e conosco anche le leggi, perché mi sto preparando da anni. Visto che Mauro è un giocatore così importante, ho dovuto incontrare i presidenti di quasi tutte le squadre più famose d'Europa. Mi chiamano, mi salutano, si consultano..."