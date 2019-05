Fonte: FcInterNews

Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, ha parlato a TikiTaka del futuro del centravanti nerazzurro: "Non ho ben capito le parole di Spalletti in conferenza. Comunque i giornali continuano a parlare di offerte per Icardi, "Icardi potrebbe andar via". Ma sono stanca di ripetere che lui vuole rimanere all'Inter. Il primo giorno di mercato io spengo il telefono. Se sono arrivate offerte? Sì. Ma il ragazzo rimane all'Inter. Basta. Le squadre migliori lo hanno contattato, gli allenatori migliori lo vogliono. Ma lui è convinto di rimanere all'Inter, qualunque sarà l'allenatore. Tutti lo vogliono. Secondo quello che dice Spalletti, è l'Inter che non lo vuole: lo dicono i giornali...".