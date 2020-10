Wanda ride, Icardi un po' meno. Sarà titolare a Parigi?

vedi letture

Le battute della moglie sono diventate virali dopo il derby, ma per Mauro Icardi non è comunque il momento migliore della sua carriera. Due gol in quattro partite, con una doppietta contro il Reims, mentre nelle altre gare non sono arrivate realizzazioni. E poi qualche problemino fisico di troppo che lo hanno costretto a saltare la gara contro lo United, lasciando spazio a Neymar e Mbappé, oltre all’arrivo di Kean negli ultimi giorni di mercato. La rottura del legamento collaterale del ginocchio lo terrà fuori per un periodo non brevissimo.

SARÀ IL TITOLARE? Da capire se alla fine il tecnico Tuchel deciderà se impiegarlo costantemente da titolare nel suo Paris Saint Germain, dopo i 50 milioni di euro sborsati nella scorsa estate per riscattarlo dall’Inter. Il problema semmai è anche il suo utilizzo nello scacchiere tattico in partite di alto livello e non contro gli avversari (morbidi) della Ligue 1. La bocciatura nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco è ancora abbastanza fresca, considerando comunque anche l'assenza di Edinson Cavani, già andato via qualche mese prima.