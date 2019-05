© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La furia di Wanda Nara si abbatte su Fabio Capello, reo di aver criticato le foto "esplicite" di Mauro Icardi e della moglie/procuratrice. Questo quanto pubblicato dall'argentina su Twitter: "Caro Fabio Capello, come allenatore ha tutta la mia stima, ma di opinionista ad opinionista.. ti ricordo qualche giocatore Top che è riuscito ad entrare nel tuo spogliatoio facendo “queste cose” .. 10 anni fa potevano avere qualcosa di strano, OGGI NO!".

Le parole di Capello - Queste invece le parole di Fabio Capello al riguardo di ieri sera: "Non ho mai avuto un giocatore che faceva queste cose, nelle mie squadre non so se poi sarebbe riuscito ad entrare nello spogliatoio". Per tutta risposta la Nara ha allegato al suo post anche le foto di Fabio Cannavaro e David Beckham svestiti, più una dei due in compagnia proprio del tecnico ex Milan ai temi del Real Madrid.