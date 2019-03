© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, risponde alle parole dell'allenatore interista Luciano Spalletti, che nel post-partita del ko in casa contro la Lazio ha buttato altro fuoco sull'affare: "Vivere dall'interno questa situazione è diverso. Mauro non ha ancora parlato: lui si allena e spera di giocare il prima possibile. Aveva una telecamera puntata, e si vedeva che sosteneva i compagni come tutte le altre volte. Tiene molto a loro e non deve dirlo pubblicamente. Lo dimostra, come l'altra sera nella festa a sorpresa fatta per la moglie di Gagliardini. Lui è abituato a sentire tante cose intorno a lui, ma si concentra e non pensa alle polemiche. Solo a fare gol per aiutare l'Inter", le sue dichiarazioni dagli studi televisivi di Tiki Taka.