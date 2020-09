Watford, il ds Giaretta: "Deulofeu piace a Giuntoli ma al momento non ci sono offerte"

Cristiano Giaretta, ds del Watford, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Deulofeu? Il ragazzo piace a Giuntoli, ma non c'è mai stata una vera e propria richiesta. Ci sono state chiacchierate con altri club anche perché lui non resterà in Championship, merita di giocare in altri palcoscenici. L'idea è di venderlo a titolo definitivo, non ha senso trattenere talenti di fascia superiore in categorie come la nostra".