We Love Football, oggi una finale del torneo a ritmo di samba

© foto di Imago/Image Sport

Atletico Mineiro-Palmeiras sarà la finalissima della quarta edizione del torneo internazionale under 15 ideato da Marco Antonio De Marchi. Spettacolo puro nelle due semifinali, dominate dai club brasiliani, entrambi vincenti per 3-0. Oggi, alle ore 11, l'ultimo atto maschile sarà preceduto dalla finale femminile tra Brescia e Udinese (fischio d'inizio ore 9.30). Prima delle premiazioni è in programma l'esibizione dal vivo di MaLaVoglia