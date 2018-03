Weekend coppa-Ligue 1: oggi PSG-Monaco, domani derby della Loira

© foto di Insidefoto/Image Sport

Fine settimana di Coppa e campionato in Francia. Questa sera alle 21.05 Paris Saint-Germain e Monaco si contenderanno il primo trofeo stagionale. Al Matmut-Atlantique di Bordeaux la formazione di Unai Emery scenderà in campo contro i biancorossi del Principato per la finale di Coupe de la Ligue. Prima però, calcio d’inizio alle 17, l’Olympique Marsiglia sarà impegnato con il Dijon per il 31° turno di campionato, aperto lo scorso 14 marzo dal PSG che si è imposto 2-1 sull'Angers. Sarà la giornata di Pasqua il clou della giornata. Alle 15 sarà la volta del Bordeaux che affronterà in trasferta il Guingamp in un match fra squadre senza molte ambizioni di classifica.

Alle 17 invece si disputerà il derby della Loira fra Nantes e Saint-Etienne. I ragazzi di Claudio Ranieri partecipano alla volata che porta al sesto posto, valevole per la prossima Europa League. I Verts sono a caccia di punti per rientrare nel novero della squadre in lotta per un posto nelle prossime competizioni internazionali. Tutto da decidere anche nella lotta per il terzo posto con il Lione che è rientrato prepotentemente in lizza dopo il successo sull’OM. I rossoblu di Bruno Genesio affronteranno in casa il Tolosa mentre il Nizza di Mario Balotelli scenderà in campo a Troyes.

Scontri pericolosi anche per quanto riguarda la coda della graduatoria. Il Metz fanalino di coda fa visita allo Strasburgo, il quale dista soltanto tre punti dal terzultimo posto che vale il barrage, ovvero lo spareggio interdivisionale, per non andare in Ligue 2. Il Lille si giocherà le sue ultime cartucce in casa contro l’Amiens in un match dall’altissima posta in palio. Caen e Montpellier chiuderanno la giornata mentre mercoledì prossimo si disputerà Rennes-Monaco.

CLASSIFCA - Paris Saint-Germain* 83; Monaco 66; Olympique Marsiglia 59; Lione 57; Rennes 45; Nantes 44; Montpellier, Nizza 42; Saint-Etienne 39; Dijon 38; Bordeaux 37; Angers*, Caen, Guingamp 35; Strasburgo 32; Amiens 31; Tolosa 30; Troyes 29; Lille 28; Metz 21.

*una partita in più.