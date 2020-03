Wembley tricolore, Gravina: "Grazie al calcio, Italia e Inghilterra sono più vicine"

vedi letture

L'arco di Wembley illuminato col tricolore, nel giorno in cui gli Azzurri e la nazionale inglese dovevano giocare in amichevole. Il presidente FIGC, Gabriele Gravina commenta così: "Grazie al calcio, Italia e Inghilterra sono più vicine: ho ringraziato personalmente il presidente della federazione inglese Greg Clarke per la bellissima iniziativa di questa sera, animata da un sincero sentimento di vicinanza e di condivisione in un momento così difficile per l’Europa intera. Una volta tornati in campo, sia in Italia che nelle sedi internazionali, dovremo continuare a valorizzare la solidarietà e l’amicizia rafforzate da questa emergenza”.