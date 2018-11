Wenger nicchia sulla voce Milan: "Concentrato solo sul far bene in tv"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arsene Wenger smentisce le voci che, in Inghilterra, lo hanno accostato con forza alla panchina del Milan. "Adesso sono concentrato nel far bene in tv a beINSports e non è facile...". Nella giornata di ieri France Football ha raccontato che il tecnico era a un passo dalla panchina rossonera, scelto da Gazidis e da Elliott.