Wenger non si fida del Milan: in campo il miglior Arsenal possibile

Fonte: Dall'inviato a Londra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arsene Wenger fuga ogni dubbio, qualora ve ne fossero stati. Il tecnico alsaziano lo ha fatto capire chiaramente anche in conferenza stampa: prima regola, non sottovalutare il Milan. E per quanto nessuno a Londra pensi davvero che i Gunners possano inciampare sui rossoneri, Wenger non rischia. In campo, con Lacazette fuori per infortunio e Aubameyang per regolamento, va in campo la miglior formazione possibile. Deluso chi si aspettava Chambers, Holding, lo stesso Iwobi: resiste Ospina, portiere di coppa. A parte il colombiano, però, contro il Milan va in campo l’Arsenal dei titolari. Anche recuperati, come Monreal. Un segnale chiaro: Wenger ha l’Europa League come principale obiettivo, comprensibilmente. E il Milan, a conti fatti, lo teme.