Wenger: "Ramsey farà bene alla Juve. Sarà un'aggiunta interessante"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex tecnico di Aaron Ramsey all'Arsenal, Arsene Wenger, ha parlato del gallese preso dalla Juventus per la prossima stagione. Queste le sue parole riportate da Tuttosport: "Sarà una perdita per l’Arsenal. Devo dire che per Aaron può essere una esperienza interessante andare alla Juventus. La qualità principale di Ramsey - ha spiegato il tecnico francese ai Laureus Awards di Montecarlo - è che può fornire dei palloni interessanti per la finalizzazione degli attaccanti e si inserisce molto bene. Oggi non si trovano molti giocatori in grado di farlo. Sarà un’aggiunta interessante per i bianconeri. Atletico-Juventus? La squadra di Simeone difende molto bene e gioca in casa, però la Juventus direi che è favorita nel suo turno anche se in questa competizione non si può prevedere nulla. Comunque ci sono 5-6 squadre che possono ambire a vincere questa Champions".