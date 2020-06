Werner, la voglia di Chelsea più forte di tutto. Anche di una final eight di Champions

Timo Werner è ufficialmente un giocatore del Chelsea. È stato deciso di non aspettare oltre, nonostante il Lipsia sia atteso dopo la fine del campionato a una storica final eight di Champions League. 55 milioni di clausola rescissoria pagati e il giocatore si trasferirà non appena terminerà il campionato.



SMENTITO NAGELSMANN - Mercoledì sera, al termine di Lipsia-Dusseldorf, Julian Nagelsmann non si era arreso all'idea di perderlo prima del termine della stagione: "Al momento è ancora un nostro giocatore, non ha ancora firmato con nessuno. Conto ancora su di lui per la Champions League e non sento il bisogno di chiarire con lui questa cosa" è un passaggio della conferenza stampa, dove comunque il tecnico ha palesato nervosismo. E dopo qualche ora è arrivata la smentita con il Lipsia a comunicare che il giocatore si limiterà a terminare il campionato.

VOGLIA D'INGHILTERRA - La voglia di mettersi a disposizione di Frank Lampard l'ha fatta da padrona. Volare a Londra a luglio e prepararsi con i futuri compagni di squadra, che saranno impegnati fino al 28 luglio con la Premier League. "Werner vuole farsi trovare pronto in vista della prossima stagione in Premier League con la maglia del Chelsea. Dovrà adattarsi presto a una nuova realtà e vuole prendersi il suo tempo. Non possiamo che accettarlo, è stata una decisione sua" ha dichiarato il direttore sportivo Marcus Krosche. Del resto lo stesso Werner lo ha ammesso in una lettera aperta: "Sognavo di giocare in Premier League, la lega più importante del mondo".

CHELSEA SCATENATO - Dopo un anno senza veri e propri acquisti (il riscatto di Kovacic>, i rientri dai prestiti di Mount e Abraham, l'arrivo di Pulisic preso sei mesi prima) il Chelsea fa sul serio e incurante della pandemia, Roman Abramovich sta rimettendo mani al portafogli: a febbraio i blues hanno ufficializzato Hakim Ziyech