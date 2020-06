West Ham davanti al Milan per Bakayoko: il Monaco non riscatterà il mediano

Il Milan pensa a Tiemoue Bakayoko e al ritorno del centrocampista dal Monaco. La società francese lo ha in prestito dal Chelsea che però è pronto per cederlo in estate. RMC Sport spiega che i monegaschi non lo confermeranno e gli Hammers vorrebbero comprarlo a titolo definitivo. La Provence racconta inoltre che non sarà l'unico pezzo a lasciare il Monaco in estate, in una sessione di profonda rivoluzione per il club del Principato.