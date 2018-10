© foto di Imago/Image Sport

Manuel Pellegrini, manager del West Ham, è stato punzecchiato in conferenza stampa sulla possibilità di ingaggiare il centravanti della Roma Edin Dzeko: "Sono sempre tanti i calciatori collegati a noi - ha detto -, ma io non posso soffermarmi sui singoli. Dzeko è un calciatore che conosco bene, ma al momento non ci sto pensando".