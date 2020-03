Wijnaldum porta avanti il Liverpool: 1-0 al 43' ad Anfield

Gini Wijnaldum, l'uomo del destino del Liverpool, mette ancora la firma in una gara importante. Secondo gol in Europa in stagione per l'olandese, cross dalla destra e l'ex Newcastle solo in area supera un Oblak fino a questo momento superbo. 1-0 al 43', pareggiato il risultato del Wanda.