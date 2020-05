Willian in scadenza: "Il mio futuro? Decisione difficile, non so se lascerò l'Inghilterra"

"Il mio futuro? È davvero una decisione difficile. Amo i tifosi del Chelsea, ma se dovessi lasciare il club senza avere problemi, potrei trasferirmi anche in un club rivale". Così Willian, esterno offensivo del Chelsea, cercato anche dalla Roma e dalla Juventus, intervenuto sul canale YouTube Desimpedidos. "Restare a Londra? Non lo so, mi piace Londra, anche alla mia famiglia. Non so ancora rispondere a questa domanda, non so se lascerò il Chelsea o se lascerà l'Inghilterra, vedremo".