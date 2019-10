Willian in scadenza, non c'è solo la Juve: ci pensa anche il Barcellona

© foto di Federico Gaetano

La Juventus ci sta pensando da diversi mesi, ma la concorrenza è agguerrita e si arricchisce settimana dopo settimana: Willian, esterno offensivo in forza al Chelsea, è nel mirino di diversi club europei, ai quali fa gola l'idea di tesserarlo a parametro zero in estate. Il contratto del brasiliano con i Blues, infatti, è in scadenza: alla lista delle pretendenti si è unito anche il Barcellona.