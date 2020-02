vedi letture

Willian, svincolato di lusso: già 34 presenze con il Chelsea e disponibile a zero

Dopo sette stagioni il brasiliano Willian lascerà il Chelsea per una nuova avventura. Lo ha reso pubblico oggi, dopo le varie speculazioni che circolavano sul suo conto. Eppure è una buona annata per il centrocampista offensivo, già 34 presenze tra Premier League, Champions e Fa Cup. Cinque gol e cinque assist e una discreta considerazione da parte di Lampard che, però, sta facendo di tutto per lanciare i giovani, da James a Mount - titolari durante la partita contro il Bayern Monaco, non a caso - e che quindi lo utilizza qualche volta come arma dalla panchina.

SEMPRE TITOLARE IN CHAMPIONS - Ieri a parte, Willian ha giocato tutte le gare dall'inizio. Può non essere un caso che nell'ultima a Stamford Bridge, il giorno prima dell'ufficializzazione del suo addio in estate, gli sia stato preferito James. Sarebbe comunque un acquisto sensato per un'italiana, per chi gioca con un attacco a tre o un 4-2-3-1. Da escludere quindi l'Inter, difficile anche la Juventus - per una questione di opportunità, sono già tanti davanti - mentre Roma e Milan potrebbero essere molto interessate.