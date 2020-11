Wirtz è la nuova stella tedesca. Il Bayer per averlo ha violato un patto con Colonia e 'Gladbach

In estate hai perso uno dei talenti più lucenti dell’intero panorama europeo? Pazienza, visto che il Chelsea ha pagato 100 milioni per il cartellino di Havertz e che il Bayer Leverkusen lo ha rimpiazzato con un altro talentino dal sicuro avvenire. Florian Wirtz, di professione trequartista, è uno degli astri nascenti del calcio tedesco. E le Aspirine, non senza polemiche, lo hanno preso nell’estate del 2019 dagli storici rivali del Colonia. Violando, almeno apparentemente, un accordo ventennale (datato 2001) stretto proprio fra i due club, oltre che col Borussia Moenchengladbach, che vietava ad ognuna delle tre società di contattare i giovani in attesa di contratti professionistici degli altri due club. La giustificazione? Il contratto di Wirtz col Colonia sarebbe scaduto di li a pochi mesi. Quindi meglio trattenerlo in Germania piuttosto che rischiare di vederlo esplodere in un campionato estero.

Da quel momento Wirtz ha disegnato meraviglie nelle giovanili, è diventato il marcatore più giovane della storia della Bundesliga, lo scorso anno contro il Bayern Monaco e ora sta facendo parlare di sé anche in campo europeo. Con buona pace proprio dei bavaresi, del Borussia Dortmund, del Liverpool e di tutte le altre big che nei mesi scorsi si erano mosse per lui.