Witsel: "Nel 2017 aspettai tutto il giorno davanti agli uffici della Juve"

Axel Witsel nel 2017 sembrava davvero ad un passo dal vestire la maglia della Juventus. Un anno dopo, invece, approdò in Cina, nel Tianjin Quanjian. Un trasferimento che fece discutere, e che il belga torna a commentare oggi, ai microfoni di DAZN: "Era un'offerta che non potevo rifiutare".

Tornando sul possibile approdo in bianconero, Witsel aggiunge: "Ho aspettato tutto il giorno di fronte al loro ufficio, per poi sentirmi dire alla fine dallo Zenit che sarei dovuto tornare a San Pietroburgo. A posteriori posso dire che forse è stato un segno del destino: probabilmente non era ancora il momento adatto quello".

Una scelta dettata dai soldi, come da lui peraltro ammesso pubblicamente: "All'inizio è stato difficile, in tutto il Belgio non si parlava d'altro. Se qualcuno dice cose brutte su di me non mi disturba, ma hanno sofferto anche i miei familiari: i miei genitori, mia sorella ed anche i figli. Poi mi ha contattato il Borussia, e lì non ho più voluto aspettare, e pensare che forse sarei anche potuto andare a Parigi o Manchester. Ma ho avuto la sensazione di essere stato considerato come una prima scelta a Dortmund".