Wolfsberger-Roma, i voti ai tecnici: serata di riflessione per Fonseca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una Roma largamente rimaneggiata coglie un prezioso pareggio sul campo della debuttante Wolsfberger, che aveva sorpreso nella prima giornata del Gruppo J rifilando un poker in trasferta al Borussia Monchengladbach. Una sfida difficile, temuta da tutti per il grande entusiasmo della squadra avversaria e della sua tifoseria. Alla fine i rimpianti maggiori sono dei giallorossi, che non sfruttano le tante occasioni e non riescono a capitalizzare al massimo il colpo di fortuna di Spinazzola. Qualche rimpianto c'è, ma si può fare sicuramente meglio.

Gerhard Struber 6 - L'onda lunga del clamoroso successo maturato all'esordio europeo è sicuramente d'aiuto per affrontare senza paura un avversario decisamente più forte, seppur falcidiato dalle assenze. La prima in casa sarà da ricordare, non tanto per la prestazione, quanto per il risultato positivo e la buona organizzazione: la formazione austriaca attacca mostrando diverse soluzioni e prova a mettere in difficoltà gli avversari con il pressing alto.

Paulo Fonseca 6 - Vincere oggi avrebbe permesso alla Roma di fare un deciso passo avanti verso la qualificazione ai sedicesimi. L'ex tecnico dello Shakhtar non ha ricevuto indicazioni particolarmente positive dagli uomini più attesi: Kalinic, Pastore e Kluivert non sono riusciti a rendersi pericolosi e a trascinare i compagni. C'è ancora da lavorare, soprattutto sulla personalità e l'attenzione: vietato commettere gli stessi errori con avversari più blasonati. Il match darà tanti spunti di riflessione, soprattutto sul valore delle seconde linee.